22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 1 - 3 Stoke City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Tufan ilk kez sahne aldı!

Ozan Tufan Watford formasıyla ilk kez sahne aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig ekibi Stoke City'yi konuk etti. Stoke, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'da Ozan, 90 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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