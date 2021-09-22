22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe 1 - 2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico son dakikada güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İspanya Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi 90. dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 67. dakikada oyuna girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son şampiyon Atletico Madrid, haftanın açılış mücadelesinde Getafe'ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 45. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti. Getafe, Atletico Madrid'e 2011'den bu yana ilk kez gol attı.

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 67. dakikada oyuna girdi.

Getafeli Alena'nın 74. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası baskısını arttıran Atletico, Suarez'in 78 ve 90. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 14'e çıkaran Atletico Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe ise 6. haftayı da puansız geçti.

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