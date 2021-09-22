22 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1 - 3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hakan asist yaptı Inter zirveye yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, Fiorentina'ya konuk oldu. Hakan'ın, 55. dakikada Dzeko'ya asist yaptığı müsabaka Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Inter, Fiorentina'ya konuk oldu. Mücadele, Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri Fiorentina adına 23. dakikada Sottil'den gelirken Inter, 52. dakikada Darmian, 55. dakikada Dzeko (Asist Hakan Çalhanoğlu), 87. dakikada Perisic ile golleri buldu.

Bu sonuçla Inter, puanını 13'e çıkardı ve Serie A'da liderliğe yükseldi.

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