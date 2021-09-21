21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norwich City - Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Norwich City deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Norwich City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH CITY - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Norwich City, sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORWICH CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich City - Liverpool maçı 21 Eylül Salı günü saat 21:45'te Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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