Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Norwich City deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Norwich City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Norwich City, sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORWICH CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich City - Liverpool maçı 21 Eylül Salı günü saat 21:45'te Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.





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