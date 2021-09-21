21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina-Inter maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Fiorentina - Inter maçı ne zaman ve saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21-45'te başlayacak. Peki, Fiorentina-Inter maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, 'Fiorentina-Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina-Inter maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fiorentina-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte soruların cevapları...

FIORENTINA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Inter maçı 21 Eylül Salı akşamı Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 21:45'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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