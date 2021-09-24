Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Greuther Fürth ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer aldı. Peki, Greuther Fürth - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta heyecanı Greuther Fürth ile Bayern Münih maçıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Greuther Fürth - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GREUTHER FÜRTH- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Greuther Fürth - Bayern Münih maçı 24 Eylül Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 3'de canlı yayınlanacak.

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