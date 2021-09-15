15 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lewandowski'den müthiş istatistik! Son 18 maçta...

Lewandowski’den müthiş istatistik! Son 18 maçta...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yeni sezona da bomba gibi başladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Alman ekibinin 3-0 kazandığı Barcelona maçında rakip fileleri iki kez havalandıran golcü oyuncu, takımıyla çıktığı son 18 maçta da gol atmayı başardı.

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.

İşte Lewandowski'nin gol attığı takımlar;

Bielefeld
E. Frankfurt
Lazio
Köln
BVB
W.Bremen
Lazio
Stuttgart
Mainz
Gladbach
Freiburg
Augsburg
Gladbach
BVB
Köln
H. Berlin
Leipzig
Barcelona

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