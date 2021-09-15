Son dakika spor haberi: Lewandowski'den müthiş istatistik! Son 18 maçta...

Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yeni sezona da bomba gibi başladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Alman ekibinin 3-0 kazandığı Barcelona maçında rakip fileleri iki kez havalandıran golcü oyuncu, takımıyla çıktığı son 18 maçta da gol atmayı başardı.

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.



İşte Lewandowski'nin gol attığı takımlar;



Bielefeld

E. Frankfurt

Lazio

Köln

BVB

W.Bremen

Lazio

Stuttgart

Mainz

Gladbach

Freiburg

Augsburg

Gladbach

BVB

Köln

H. Berlin

Leipzig

Barcelona

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ