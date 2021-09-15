15 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.
Son dakika spor haberi: Lewandowski'den müthiş istatistik! Son 18 maçta...
Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, yeni sezona da bomba gibi başladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Alman ekibinin 3-0 kazandığı Barcelona maçında rakip fileleri iki kez havalandıran golcü oyuncu, takımıyla çıktığı son 18 maçta da gol atmayı başardı.
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.
İşte Lewandowski'nin gol attığı takımlar;
Bielefeld
E. Frankfurt
Lazio
Köln
BVB
W.Bremen
Lazio
Stuttgart
Mainz
Gladbach
Freiburg
Augsburg
Gladbach
BVB
Köln
H. Berlin
Leipzig
Barcelona
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası