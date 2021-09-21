Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Peki, Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Getafe - Atletico Madrid maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Ligde 11 puanla 2. sırada yer alan Atletico Madrid, Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Getafe ise ligde ilk puanlarını almak için mücadele edecek.
Futbolseverler, 'Getafe Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Getafe Atletico Madrid maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Getafe - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
GETAFE ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Getafe - Atletico Madrid maçı 21 Eylül Salı akşamı Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Smart Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
GETAFE ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GETAFE: David Soria, Djene Dakonam, Cucurella, Mathias Olivera, Arambarri, Nemanja Maksimovic, Jason, David Timor, Carlos Alena, Jaime Mata, Enes Ünal
ATLETICO MADRID: Jan Oblak, Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, Renan Lodi, Koke, Saul, Angel Correa, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Luis Suarez
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