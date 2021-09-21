21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese Napoli: 0-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

Napoli zirveye yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Eljif Elmas'ın 90 dakika forma giydiği maçta Napoli, Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Koulibaly ve Lozano'nun golleriyle maçı 4-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maçı Napoli 4-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sessizliği bozan isim Victor Osimhen olurken dakikalar 35'i gösterdiğinde Rrahmani'nin golüyle Napoli ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine bırakmayan Napoli, 52. dakikada Koulibaly'nin golüyle farkı üçe çıkardı. 84. dakikada Lozano'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli 12 puana yükselerek 4. maçlar sonunda Serie A'nın zirvesine oturdu. Udinese ise 7 puanda kaldı.

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