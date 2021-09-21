21 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1 - 1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barça 1 puanı son anda kurtardı! Yusuf Demir ilk 11’de başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

İspanya Ligi'nin 5. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya geldi. Barça, 2. dakikada yenik düştüğü mücadelede 89. dakikada eşitliği yakalayarak 1 puanı kurtardı. İspanyol devinde  18 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi ve 74 dakikada sahada kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Granada'yla 1-1 berabere kaldı.

İspanyol devi, böylelikle La Liga'daki 4. maçında 2. beraberliğini aldı.

Maçta, Granada, 2. dakikada Domingos Duarte'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Barça bu gole, karşılaşmanın 89. dakikasında Ronald Araújo ile karşılık vererek 1 puanı son anda kurtardı.

Barcelona'da, 18 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Genç oyuncu, 74. dakikada yerini Gerard Pique'ye bıraktı.

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