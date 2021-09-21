21 Eylül 2021, Salı
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Barcelona 1 - 1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya Ligi'nin 5. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya geldi. Barça, 2. dakikada yenik düştüğü mücadelede 89. dakikada eşitliği yakalayarak 1 puanı kurtardı. İspanyol devinde 18 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi ve 74 dakikada sahada kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Granada'yla 1-1 berabere kaldı.
İspanyol devi, böylelikle La Liga'daki 4. maçında 2. beraberliğini aldı.
Maçta, Granada, 2. dakikada Domingos Duarte'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Barça bu gole, karşılaşmanın 89. dakikasında Ronald Araújo ile karşılık vererek 1 puanı son anda kurtardı.
Barcelona'da, 18 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.
Genç oyuncu, 74. dakikada yerini Gerard Pique'ye bıraktı.
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