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Arsenal AFC Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Arsenal AFC Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Arsenal, sahasında AFC Wimbledon ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - AFC Wimbledon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar..

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Arsenal, sahasında AFC Wimbledon ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

ARSENAL AFC WIMBLEDON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'de yayıncısı bulunmayan Arsenal - AFC Wimbledon maçı Sky Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Mari, Tavares; Sambi, Maitland-Niles; Nketiah, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette

Wimbledon: Bilinmiyor.

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