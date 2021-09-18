18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

M. City - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Southampton maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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