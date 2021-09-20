Son dakika spor haberi: Lyon maçında oyundan çıkmasına tepki göstermişti! PSG hocası Pochettino'dan flaş Messi açıklaması
Fransa Ligue 1 devlerinden Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Lionel Messi, Olympique Lyon maçının 76. dakikasında hocası tarafından oyundan çıkarılmıştı. Bu değişikliğe tepki gösteren Arjantinli yıldız için, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Paris Saint Germain'in Olympik Lyon ile oynadığı ve 90+3. dakikada Icardi'nin golüyle 3 puanı (2-1) hanesine yazdırdığı maça, Messi damga vurmuştu.
Lionel Messi, maçın 76. dakikasında teknik direktör Pochettino tarafından oyuna alınmış ve yerine Hakimi oyuna girmişti.
Messi'nin Pochettino'ya olan tavrı kameralara yansırken, maç sonrası tecrübeli teknik adamdan konuya ilişkin açıklama geldi.
İŞTE O SÖZLER!
Pocchettino, Marca'ya yaptığı konuşmada, "İlerleyen dönemdeki olası bir sakatlığı önlemek adına Messi'yi çıkarma kararı aldık. İlerleyen süreçte çok önemli maçlarımız var ve onu biraz korumamız gerekiyor. Bu, takım için alınmış bir karardı. Herkes çok iyi oyunculara sahip olduğumuzun farkında. İnsanların hoşuna gitsin veya gitmesin bazen böyle kararlar vermeniz gerekiyor" dedi.
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