Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille deplasmanda Lens'e konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LENS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lens - Lille maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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