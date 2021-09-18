18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Son şampiyon Lille deplasmanda Lens'e konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LENS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lens - Lille maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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