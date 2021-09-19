West Ham United Manchester United maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında West Ham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Londra Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Martin Atkinson yönetecek. Ronaldo'nun dönüşüyle çıkışa geçen Manchester United, deplasmanda galip gelerek puanını 13'e çıkarmak istiyor. Futbolseverler West Ham United Manchester United karşılaşmasının yayın saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki West Ham United Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5 hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında West Ham United sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

Londra Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Martin Atkinson yönetecek.

WEST HAM VE MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Manchester United maçı 19 Eylül Pazar akşamı Londra Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak ve S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.

WEST HAM VE MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

WEST HAM: Fabianski, Vladimir Coufal, Issa Diop, Craig Dawson, Cresswell, Tomas Soucek, Declan Rice, Jarrod Bowen, Said Benrahma, Pablo Fornals, Andriy Yarmolenko

MANCHESTER UNITED: Dean Henderson, Wan Bissaka, Victor Lindelöf, Hary Maguire, Luke Shaw, , Fred, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Greenwood, Cavani

İŞTE WEST HAM UNİTED MANCHESTER UNITED MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Manchester United ile oynadığı son altı Premier Lig maçının ikisini kazanan West Ham (1B 3M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 5B 13M).

West Ham'a konuk olduğu son iki Premier Lig maçını kazanan Manchester United, Eylül 2014'ten bu yana üst üste üç ziyaretinden galip dönemiyor.

Premier Lig'de yedi maçtır kaybetmeyen West Ham (4G 3B), daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 2016 arasında yakaladı (10 maç).

Deplasmanda oynadığı son 28 Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United, İngiltere ligleri tarihinin en uzun serisinin sahibi.

Bu sezon Premier Lig'de yedi asist yapan Manchester United orta sahası Paul Pogba, daha önceki iki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı (6)

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