19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia Real Madrid maçı ne zaman,saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2021

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 5. hafta maçlarında bu akşam şampiyonluğun güçlü adaylarından Real Madrid sahne alıyor. Eflatun beyazlılar, zorlu Valencia deplasmanında 3 puan arayacak. Peki Valencia Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarında bu akşam şampiyonluğun güçlü adaylarından Real Madrid sahne alıyor. Eflatun beyazlılar, zorlu Valencia deplasmanında 3 puan arayacak.

4 haftası geride kalan La Liga'da Real Madrid, 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Valencia ise aynı puanla 3. sırada yer alıyor.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Valencia Real Madrid maçı, bu akşam saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Paris Saint Germain Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Paris Saint Germain Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör