Valencia Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 5. hafta maçlarında bu akşam şampiyonluğun güçlü adaylarından Real Madrid sahne alıyor. Eflatun beyazlılar, zorlu Valencia deplasmanında 3 puan arayacak. Peki Valencia Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarında bu akşam şampiyonluğun güçlü adaylarından Real Madrid sahne alıyor. Eflatun beyazlılar, zorlu Valencia deplasmanında 3 puan arayacak.

4 haftası geride kalan La Liga'da Real Madrid, 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Valencia ise aynı puanla 3. sırada yer alıyor.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Valencia Real Madrid maçı, bu akşam saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

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