20 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | R. Madrid 2 dakikada liderliği kaptı!

R. Madrid 2 dakikada liderliği kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Valencia sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen eflatun-beyazlılar, maçı 2-1 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya La Liga'nın 5. hafta karşılaşmasında Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar mücadeleyi geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Vinicius Jr. ve 88'de Karim Benzema kaydetti. Valencia'nın golü ise 66'da Hugo Duro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Valencia'nın 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 10 puanda kaldı. Real Madrid ise 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

BENZEMA VE VINICIUS'TAN 1'ER GOL VE ASİST!

Madrid temsilcisinde Karim Benzema ve Vinicius Junior, takımı adına 1'er gol ve asistle oynadı.

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