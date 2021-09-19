19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton Hove Albion Leicester City maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Brighton Hove Albion Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Brighton Hove Albion ile Leicester City kozlarını paylaşacak. The American Express Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi, Stuart Attwelln yönetecek. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, zorlu deplasmanda rakibini devirip puanını 9'a çıkarmanın hesaplarını yapıyor.. Futbolseverler Brighton Hove Albion Leicester City karşılaşmasının yayın saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Brighton Hove Albion Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Brighton Hove Albion ile Leicester City karşı karşıya gelecek.

The American Express Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Stuart Attwelln yönetecek.

BRIGHTON LEIECSTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Brighton Hove Albion ile Leicester City arasında oynanacak zorlu mücadele saat 16'da başlayacak ve S Sports Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON HOVE ALBION LEICESTER CITY UNITED MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Leicester'ı konuk ettiği son iki lig maçını kaybeden Brighton, kulüp tarihinde rakibinden üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.
Leicester'ın Premier Lig'de mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Brighton (6G 2B).
2021 takvim senesinde Brighton'dan (11) daha fazla gole kapama yapan sadece iki Premier Lig takımı var: Manchester City ve Chelsea (15).
Premier Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde gol yemeyen Leicester (4G 1B 5M), deplasmandaki son dokuz karşılaşmasında da kalesini gole kapatamadı.
Leicester forveti Jamie Vardy, Brighton'a rakip olduğu sekiz Premier Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist)

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