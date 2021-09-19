20 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 1-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2021

İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus sahasında Milan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Morata'nın golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım Rebic ile skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Juventus, 4. dakikada Alvaro Morata ile öne geçti. Milan, 76. dakikada Ante Rebic ile skoru eşitledi.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Juventus, 2 puana yükseldi. Milan ise bu sezon ilk puan kaybını yaparak 10 puana çıktı.

AC Milan, gelecek hafta Venezia'yı konuk edecek. Juventus ise Spezia deplasmanına gidecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Derbide kazanan Feyenoord! Derbide kazanan Feyenoord!
Çağlar’lı Leicester deplasmanda mağlup! Çağlar'lı Leicester deplasmanda mağlup!
ManU deplasmanda hata yapmadı! ManU deplasmanda hata yapmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör