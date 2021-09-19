19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Massimiliano Allegri'nin takımı Juventus, Stefano Pioli'nin takımı Milan ile Allianz Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da haftanın maçı Allianz Stadı'nda oynanacak. Juventus, Allianz Stadı'nda Milan'ı konuk edecek.

Juventus, oynadığı son Serie A maçında Napoli'ya konuk olmuş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Milan ise Lazio'yu 2-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı.

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Juventus - Milan maçı TS; 21.45'te başlayacak. Daniele Doveri'nin yöneteceği müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2'de yayınlanacak.

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