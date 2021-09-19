Juventus - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da haftanın maçı Allianz Stadı'nda oynanacak. Juventus, Allianz Stadı'nda Milan'ı konuk edecek.

Juventus, oynadığı son Serie A maçında Napoli'ya konuk olmuş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Milan ise Lazio'yu 2-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı.

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Juventus - Milan maçı TS; 21.45'te başlayacak. Daniele Doveri'nin yöneteceği müsabaka S Sport Plus ve S Sport 2'de yayınlanacak.

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