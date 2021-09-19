19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 0-3 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea Tottenham’ı rahat geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Lige iyi başlayan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Chelsea, Thiago Silva, Kante ve Rüdiger'in golleriyle maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Chelsea, deplasmanda yeni hocası Nuno Espirito Santo ile lige iyi bir başlangıç yapan Tottenham ile karşı karşıya geldi. Maviler maçı 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada Kante ve 90+2'de Rüdiger'in golleriyle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla Chelsea geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 13'e yükseltti ve ligde zirveye yerleşti. Öte yandan Tottenham ise 9 puanda kaldı.

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