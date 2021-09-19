İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio, sahasında Cagliari'yi de konuk etti. Hafta içinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Lazio, Cagliari ile de 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Immobile ve Cataldi kaydederken, Cagliari'nın golleri ise Joao Pedro ve Keita Balde'den geldi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Lazio ile Cagliari karşı karşıya geldi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Lazio, Cagliari karşısında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Cagliari'nin gollerini 46'da Joao Pedro ve 62'de Keita Balde Diao kaydederken, Lazio'nun golleri ise 45'te Immobile ve 83'te Cataldi'den geldi.

Bu sonucun ardından Lazio 7 puana, ligin son sıralarında bulunan Cagliari ise 2 puana yükseldi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ