19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Roma, Marcantonio Bentegodi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde büyük bir ivme yakalayan Roma, oynadığı son 5 maçı kazandı ve Hellas Verona maçıyla beraber bu seriye devam etmek istiyor. Peki, Hella Verona - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da, Igor Tudor'un takımı Hellas Verona ile Jose Mourinho'nun takımı Jose Mourinho karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, TSİ saat 19.00'da başlayacak.

Öte yandan Hellas Verona - Roma müsabakası S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen ve canlı yayında ekranlara gelecek.

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