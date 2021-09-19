20 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 2-1 Lyon (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG son dakikada kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Lige 5'te 5 yaparak başlayan PSG, zorlu maçtan son dakikada bulduğu golle 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren ve ligde sezona da muhteşem bir başlangıç yapan Paris Saint-Germain, 6. haftada Lyon ile karşı karşıya geldi. Lyon maçın 54. dakikasında Paqueta'nın golüyle öne geçti. Bu gole PSG cephesinden cevabı 66'da Neymar verdi. Son anlara kadar 1-1 giden maçta son sözü Paris Saint-Germain'in yıldız forveti Icardi söyledi ve 90+3'te attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından PSG, Ligue 1'de geride kalan 6 haftada 6 galibiyet alarak puanını 18'e yükseltti. Olympique Lyon ise 8 puanda kaldı.

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