19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint Germain Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris Saint Germain Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Gecenin maçında Paris Saint Germain evinde Olympique Lyon ile karşılaşacak. Lionel Messi ve Neymar'ın yer alacağı mücadelede Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahada yerini alamayacak. Peki Paris Saint Germain Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Gecenin maçında Paris Saint Germain sahasında Olympique Lyon ile karşılaşacak.

Lionel Messi ve Neymar'ın yer alacağı mücadelede Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahada yerini alamayacak. Karşılaşma öncesinde PSG 15 puanla lider konumda bulunurken Marsilya'nın 10 puanı bulunuyor.

PARİS SAİNT GERMAİN LYON MAÇI NE ZAMAN?

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak Paris Saint Germain Lyon maçı Beinsports 3'ten naklen yayınlanacak.

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