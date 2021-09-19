19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

İtalya Serie A'da Lazio ve Cagliari, Olimpicio Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Lazio, geçtiğimiz hafta Milan ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Cagliari ise oynadığı son 3 müsabakadan 2 mağlubiyet 1 beraberlikle ayrıldı. Peki, Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A'da Lazio, Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, geçtiğimiz hafta aldığı Milan mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray'a yenilmesiyle beraber Cagliari maçında çıkış arıyor.

Lazio - Cagliari mücadelesi, TSİ saat 19.00'da başlayacak.

Davide Ghersini'nin düdük çalacağı müsabaka S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.

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