Fransa Ligue 1'de 6. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, bu akşam Rennes'i konuk edecek. 5 hafta sonunda Marsilya'nın 10 puanı bulunurken konuk Rennes'in 5 puanı bulunuyor. Peki Marsilya Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de 6. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, bu akşam Rennes'i ağırlayacak. 5 hafta sonunda Marsilya'nın 10 puanı bulunurken konuk Rennes'in 5 puanı bulunuyor.

PEKİ MARSİLYA RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya Rennes maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma BeinSports 3'ten naklen yayınlanacak.

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