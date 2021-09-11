11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 1-0 Norwich City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Arsenal ilk puanlarını aldı!

Arsenal ilk puanlarını aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve ilk puanlarını aldı.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Aubameyang kaydetti. Konuk ekibe kiralık olarak imza atan Ozan Kabak, mücadelede forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonucunda Arsenal ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Norwich City ise bu haftayı da puansız kapattı.

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