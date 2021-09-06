06 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Aralarında Naby Keita'nın da olduğu Gineli futbolcular askeri darbe sonrası ülkelerinde mahsur kaldı!

Futbolcular ülkelerinde mahsur kaldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yaşanan askeri darbenin ardından ülkelerinde mahsur kaldı. Aralarından Liverpool forması giyen Naby Keita'nın da olduğu oyuncuların, ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için ülkelerine giden Gineli futbolcular, yapılan askeri darbe nedeniyle ülkelerinde mahsur kaldı.

Darbenin ardından Gine ile Fas arasında Gine'nin başkenti Konakri'de oynanması planlanan karşılaşma ertelenirken, yurt dışında forma giyen Gineli futbolcuların ülkeden çıkışına henüz izin verilmedi.

Ülkede mahsur kalan milli futbolcular arasında yer alan Naby Keita'nın durumuna ilişkin kulübü Liverpool'dan bilgi verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Keita'nın durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Milli takım yetkilileriyle sürekli temas halindeyiz. Keita'nın güvende olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Ülkede şu an devam eden durum istikrarsız ve yetkililerle Naby'nin Liverpool'a dönmesi için gereken diyaloğu sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gine'de, Faslı oyuncuların ülkeden çıkmasına ise izin verildi. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Faslı oyuncu Achraf Hakimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Attığınız destek mesajları için teşekkürler. Çok yoğun bir gün yaşadık ama güvendeyiz ve Fas'a dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gine Futbol Federasyonu ise yurt dışında forma giyen oyuncuların ülkeden çıkışı için gereken çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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