11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. 12 yıl aradan sonra yeniden Kırmızı Şeytanlar'da dönen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun bir sürenin ardından Old Trafford'da taraftarlar önüne çıkacak. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester United - Newcastle United maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'a konuk edecek. 2009 yılında ayrıldığı Manchester United'ın ardından Real Madrid ve Juventus formasını terleten yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra döndüğü Kırmızı Şeytanlar ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Manchester United, ilk 3 maçta topladığı 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Newcastle United ise 1 puanla 17. sırada yer alıyor.

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Manchester United - Newcastle United maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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