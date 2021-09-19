Salernitana 0-1 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Atalanta, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, 75. dakikada Duvan Zapata'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı. İşte detaylar...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında milli futbolcumu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Atalanta, 75. dakikada Duvan Zapata'nın attığı golle Franck Ribery'nin de forma giydiği Salernitana'yı 1-0 mağlup etti.
Milli futbolcumuzun ilk yarıda bir pozisyonda, Milan Djuric'in dirsek darbesi sonrasında kaşı açıldı. Merih, kaşındaki kanama sebebiyle oyuna devam edemedi. Pozisyonun ardından Djuric ve Merih Demiral hakem tarafından sarı kart gördü.
MERİH'TEN PAYLAŞIM GELDİ
Milli stoper sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı...
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