05 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ali Palabıyık Rusya-Malta maçını yönetecek!

FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Rusya-Malta maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Spartak Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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