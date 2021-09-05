Son dakika spor haberi: Brezilya - Arjantin maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlardan şok talep
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden iki takım, Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Güney Amerika'nın ülkeler düzeyindeki en önemli iki takımının karşı karşıya geleceği maç öncesinde ortalık karıştı. Brezilya tarafı Arjantin takımından 4 oyuncunun sınır dışı edilmesi için resmi bildiri yayınladı. İşte detaylar...
Brezilya ile Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Sao Paulo'da karşılaşacak. Dev maç öncesi ise yine olay çıktı. Brezilya tarafı Arjantin takımından 4 oyuncunun sınır dışı edilmesi için resmi bildiri yayınladı.
GELİŞMELER NASIL BAŞLADI?
Arjantin basınından Ole'ye göre maçtan bir gün önce, Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu Arjantin'den dört oyuncunun ihraç edilmesi için baskı yaptığına dair bir haber yayınlandı.
MAÇTAN ÖNCE SINIR DIŞI İSTEĞİ
Maça saatler kala ise kaleci Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'yı sınır dışı etmek için resmi bildiri yayınlandı. Lionel Messi ve arkadaşlarının yer aldığı otelde polislerin bulunduğu gözlendi.
İNGİLTERE'DE OYNAYAN İSİMLER İÇİN KARANTİNA KARARI SORUN OLDU
Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuların 14 gün gözlem altına kalma kararı var. Sözü geçen dört oyuncunun yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesi ile Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu sınır dışı bildirisi yayınladı. Maçtan iki saat önce yayınlanan karar tamamı İngiltere Premier Lig oyuncuları için alındı.
ARJANTİN COPA AMERICA'DA KAZANMIŞTI
İki takım yaklaşık 2 ay önce Copa America final maçında karşılaşmış ve maçı Di Maria'nın golüyle kazanan Arjantin mutlu sona ulaşmıştı. Messi de böylece Arjantin A Milli Takımı ile ilk kupasını almıştı.
KADROLAR AÇIKLANDI VE OYUNCULAR LİSTEDE
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'un ise ilk etapta oyuncuların için bir sorun olmadığını belirtmişti. Maç öncesi açıklanan ilk 11'lerde ise Martinez, Romero ve Lo Celso yer aldı.
Brezilya: Weverton, Danilo, Militao, Verissimo, Alex Sandro, Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paqueta, Gabigol, Neymar.
Arjantin: Martinez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Paredes, Di Maria, Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martinez.
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