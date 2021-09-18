18 Eylül 2021, Cumartesi
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Manchester City 0-0 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City sahasında fırsat tepti!
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City sahasında Southampton'la karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Manchester City ile Southampton kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekip 3 maç sonra puan kaybetti. Konuk takım ise beraberlik serisini 4 maça çıkardı.
Bu sonuçla birlikte M. City 10 puana yükseldi. Southampton ise 4 puana ulaştı.
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