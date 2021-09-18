Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde yoluna namağlup devam eden Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Patrick Viera yönetimindeki Crystal Palace'ı konuk ediyor. Liverpool - Crystal Palace maçı naklen A Spor'da...

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan her hafta olduğu gibi bugün de A Spor'da yaşanacak. 5. hafta mücadelesinde ligde yoluna namağlup devam eden Klopp'un yıldızlar karması Liverpool, sahasında Patrick Viera'nın Crystal Palace'ını ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'da 17.00'den itibaren naklen ve şifresiz ekranlara gelecek.

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