18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Crystal Palace maçı naklen A Spor'da

Liverpool - C. Palace maçı naklen A Spor’da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde yoluna namağlup devam eden Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Patrick Viera yönetimindeki Crystal Palace'ı konuk ediyor. Liverpool - Crystal Palace maçı naklen A Spor'da...

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan her hafta olduğu gibi bugün de A Spor'da yaşanacak. 5. hafta mücadelesinde ligde yoluna namağlup devam eden Klopp'un yıldızlar karması Liverpool, sahasında Patrick Viera'nın Crystal Palace'ını ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele A Spor'da 17.00'den itibaren naklen ve şifresiz ekranlara gelecek.

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