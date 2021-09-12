Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

İlk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Real Madrid, topladığı 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 1 beraberlikle 2 yenilgi alan Celta Vigo ise 1 puanla 18. sırada bulunuyor.

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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