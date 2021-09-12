12 Eylül 2021, Pazar
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Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid - Celta Vigo maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.
İlk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Real Madrid, topladığı 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 1 beraberlikle 2 yenilgi alan Celta Vigo ise 1 puanla 18. sırada bulunuyor.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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