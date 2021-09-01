Son dakika spor haberi: Chelsea Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer etti!
Yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Chelsea, yıldız transferlerine bir yenisini daha ekliyor. Londra ekibi, Atletico Madrid'de başarılı bir performans sergileyen Saul Niguez'i kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeni sezon hedefini Premier Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Chelsea, Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kadrosuna kattı.
Romelu Lukaku'yu transfer ederek gücüne güç katan Chelsea, Atletico Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez'in transferini tahtanın kapanmasına dakikalar kala açıkladı.
Chelsea'nin 1 yıl kiralama karşılığı Atletico Madrid'e 5 milyon euro ödediği, satın alma opsiyonunun ise 40 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Real Madrid altyapısından çıkıp Atletico Madrid'e U17 düzeyindeyken imza atan Saul Niguez, İspanya Milli Takımı ile de 19 maçta boy gösterdi.
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