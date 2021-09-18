Liverpool - Crystal Palace maçı | CANLI
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool, evinde Crystal Palace'ı konuk ediyor. Kırmızılar, ligde 4 haftanın sonunda 10 puanla 3. sırada yer alırken, Palace 5 puanla 11. sırada... Bu zorlu mücadele A Spor ekranlarından da şifresiz ve canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Ev sahibi takımın genç yıldızı Harvey Elliott, ayağı kırıldığı için bu mücadelede forma giyemiyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle daha önce yaptığı son 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Bu zorlu mücadele A Spor ekranlarından naklen izleyiclerle buluşuyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Jota, Mane.
Crystal Palace: Guaita, Ward, Guehi, Andersen, Mitchell, Kouyate, McArthur, Gallagher, Ayew, Benteke, Zaha
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