01 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona Beşiktaş'ın da gündeminde olan Luuk de Jong'u kadrosuna kattı!

Beşiktaş istiyordu! Barcelona aldı...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2021

İspanya La Liga devlerinden Barcelona, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Luuk de Jong'u kadrosuna kattı. Katalan ekibi Hollandalı golcüyü 1 sezonluğuna kiraladı.

Barcelona yaz transfer döneminin son gününde Sevilla'dan Luuk De Jong'ı 1 sezonluğuna kiraladı.

31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

Hollandalı golcüyü kadrosuna katan İspanyol devi, Antoine GriezmannAtletico Madrid'e kiraladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
F.Bahçe’ye o isimden kötü haber! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! Yeni takımı belli oldu
Chelsea’den Saul bombası! Chelsea'den Saul bombası!
Real Madrid Camavinga transferini açıkladı Real Madrid Camavinga transferini açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör