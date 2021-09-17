17 Eylül 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere Premier Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Leeds United maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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