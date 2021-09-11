Monaco - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monaco - Marsilya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Monaco ve Marsilya Fransa Ligue 1 5. hafta maçında mücadele verecek. Futbolseverler 'Monaco Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MONACO – MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monaco - Marsilya maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Marsilya saati ile 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MONACO – MARSİLYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fransa Ligue 1 5. hafta maçında hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.
CENGİZ ÜNDER 3'TE 3 YAPTI
Milli futbolcumuz Marsilya forması ile çıktığı 3 karşılaşmada (Montpellier, Bordeaux, St. Etienne) 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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