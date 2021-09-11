11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco - Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Monaco - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monaco - Marsilya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Monaco ve Marsilya Fransa Ligue 1 5. hafta maçında mücadele verecek. Futbolseverler 'Monaco Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO – MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Monaco - Marsilya maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma Marsilya saati ile 22:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MONACO – MARSİLYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1 5. hafta maçında hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

CENGİZ ÜNDER 3'TE 3 YAPTI

Milli futbolcumuz Marsilya forması ile çıktığı 3 karşılaşmada (Montpellier, Bordeaux, St. Etienne) 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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