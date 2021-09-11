11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Napoli - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

İtalya Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İtalya Ligi'nde Napoli, Stadio Diego Armando Maradona'da Juventus'u konuk edecek.

İlk iki haftada 6 puan toplayan Napoli, 1 puanda kalan Jıuventus ile kozlarını paylaşacak.

Napoli, 5. sırada yer alırken, Juventus ise puan durumunda 12. sırayı almış durumda.

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli ile Juventus bu akşam karşı karşı gelecek. Müsabaka, saat 19:00'da başlayacak ve S SPORT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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