Son dakika spor haberi: Barcelona'da Bayern Münih maçı sonrası olağanüstü toplantı!
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk karşılaşmasında Barcelona, evinde ağırladığı Bayern Münih'e 3-0 yenildi. Takımın kötü performansı, taraftarların da tepkisini çekerken Barcelona Başkanı Joan Laporta, mücadele sonrası yardımcılarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. | Son dakika spor haberleri
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Başkan Yardımcısı Rafael Yuste ve Futbol Direktörü Mateu Alemany; ağır yenilgi sonrasında Camp Nou'da bir toplantı gerçekleştirdiler. Üç isim arasındaki görüşmelerin sabaha kadar sürdüğü belirtilirken Camp Nou'dan ilk olarak Yuste ve Alemany, aynı araçla ayrılırlarken Laporta, daha sonra stadyumdan aracıyla çıkış yaptı.
STADYUMDAN EN SON AYRILAN PIQUE
Maç sonrası stadyumdan en geç ayrılan oyuncu Gerard Pique oldu. Barcelona'nın tecrübeli isminin neden stadyumda uzun süre kaldığına ilişkin bir bilgi olmasa da Camp Nou'yu maçtan iki saat sonra terk ettiği belirtiliyor.
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