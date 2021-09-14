14 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor Verona'nın başına geçiyor!

Igor Tudor’un yeni adresi belli oluyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Ülkemizde geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da görev yapan ancak daha sonra koltuğu Fatih Terim'e bırakan Igor Tudor, Juventus'ta Pirlo'nun yardımcılığı görevini üstlenmişti. Hırvat teknik adamın İtalya Ligi ekiplerinden Verona'nın başına geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Daha önce Süper Lig 'de Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştıran Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Hırvat teknik adamın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'nın başına geçmesi bekleniyor.

İtalya Serie A'ya üst üste gelen Sassuolo, Inter ve Bologna yenilgileri ile başlayan Verona'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı. Milliyet'in haberine göre Verona'da sezon başında da adaylar arasında yer alan Igor Tudor'un kısa süre içerisinde göreve başlaması beklenmekte.

Süper Lig'de 2016-17 sezonunun ilk yarısında Karabükspor'u çalıştıran Tudor, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da görev yapmış 2017-18 sezonunun ilk devresinde ise Galatasaray ile yolları ayrılmıştı. Sonrasında İtalya'da Udinese'yi çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapmıştı.

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