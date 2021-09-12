12 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Lazio maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Serie A'nın 3. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan - Lazio maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Milan ile Lazio, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaşacak.

İlk iki maçından galibiyetle ayrılan Milan, topladığı 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakibi gibi ilk iki maçını kayıpsız geçen Lazio ise aynı puana sahip ve averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

MILAN - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Milan - Lazio maçı 12 Eylül Pazar günü (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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