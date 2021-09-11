Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Leipzig ve Bayern Münih bu hafta kozlarını paylaşacak. Peki Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Leipzig ve Bayern Münih bu hafta kozlarını paylaşacak.

Peki Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leipzig - Bayern Münih maçı 11 Eylül cumartesi saat 19:30'da başlayacak ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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