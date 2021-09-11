11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Leipzig ve Bayern Münih bu hafta kozlarını paylaşacak. Peki Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga'da 4. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Leipzig ve Bayern Münih bu hafta kozlarını paylaşacak.

Peki Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leipzig - Bayern Münih maçı 11 Eylül cumartesi saat 19:30'da başlayacak ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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