14 Eylül 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Igor Tudor Verona'nın yeni teknik direktörü oldu!

Igor Tudor’un yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Hırvat teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'nın başına geçti.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, Serie A'da görev başladı.

Hırvat teknik adam, ilk 3 maçta puan alamayan Eusebio di Francesco'nun görevine son veren Verona'nın başına geçti.

Verona'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter ile birlikte milli futbolcu Mert Çetin forma giyiyor.

Igor Tudor, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde yer almıştı.

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