Leicester City - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Manchester City'i konuk edecek. Peki, Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leicester City - Manchester City maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power Stadyumu'nda Manchester City'i konuk edecek.
Leicester City, ilk 3 maçta topladığı 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Manchester City ise averaj farkıyla 6. sırada yer alıyor.
LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Leicester City - Manchester City maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Thomas, Çağlar, Amartey, Pereira, Barnes, Tielemans, Ndidi, Albrighton, Maddison, Vardy
Manchester City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Walker, İlkay, Rodri, Silva, Grealish, Torres, Jesus
MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)
- Leicester City ile Manchester City arasında oynanan son 11 lig maçının hiçbirinden beraberlik çıkmadı (4G-7G).
- Leicester'a konuk olduğu son iki lig maçını kazanan Manchester City, üst üste 3+ galibiyeti en son 1934-1954 arasında aldı (5G).
- Bu sezon Premier Lig'de kalesine en az toplam (15) ve isabetli şut (3) gelen ve kalesinde en az gol beklentisi gören (1.35 xGA) takım Manchester City.
- Pep Guardiola'nın en üst ligde çalıştırdığı takımlara en fazla gol atan oyuncu, İspanyol menajerin döneminde Manchester City ile karşılaştığı 10 maçta sekiz gol kaydeden Jamie Vardy.
- Premier Lig'de çıktığı son altı maçta altı golde pay sahibi olan Ferran Torres (5 gol & 1 asist), daha önceki 21 karşılaşmada aynı sayıda gole katkı sağlamıştı (4 gol & 2 asist).
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