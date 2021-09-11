11 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG - Clermont maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PSG - Clermont maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Clermont'u konuk edecek. Peki, PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG - Clermont maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

PSG ve Clermont Fransa Ligue 1 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler 'PSG Clermont maçı hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG – CLERMONT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG - Clermont maçı 11 Eylül cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG – CLERMONT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1 4.hafta maçında hakem Mikael Lesage düdük çalacak.

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