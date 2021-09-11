Bayer Leverkusen 3-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Dortmund!

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund mücadelesi, sarı-siyahlıların 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-3 kazandı.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 37. ve 75. (p) dakikalarda Erling Haaland, 49'da Brandt ve 71. dakikada ise Guerreiro kaydetti. B. Leverkusen'in golleri ise 9. dakikada Wirtz, 45+1'de Schick ve 55'te Diaby'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Borussia Dortmund 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 9 puana yükseldi. Bayer Leverkusen ise ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

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